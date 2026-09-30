США оголосили про нові санкції проти Ірану. У списку — російські компанії
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Уряд США оголосив про нові санкції проти 13 фізичних та юридичних осіб, які допомагають Ірану закуповувати зброю та комплектуючі до неї. Серед них — російські компанії.
Про це пише Reuters.
У Мінфіні США повідомили, що санкції спрямовані на «послаблення здатності Тегерану відновлювати свої збройні програми, водночас підвищуючи ціну для тих, хто підтримує його закупівельні зусилля».
У списку:
- Сеєд Асгар Алізаде Табатабаї — представник Агентства Міністерства оборони та логістики ЗС Ірану в Пекіні. Мінфін США стверджує, що він координував закупівлю готових систем озброєння та компонентів подвійного призначення в Китаї від імені Ірану;
- іранська компанія Kavoshcom Asia R and D Group. За даними Мінфіну США, фірма закуповувала електронні компоненти, зокрема розʼєми, для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company;
- гонконгська фірма EC Mojo Technology Co Limited, яка постачала електронні компоненти для фірми Kavoshcom. Під санкції також потрапив Лі Фень, представник фірми у Китаї;
- Васім Паша Таджаммал із Пакистану, який є головою Cavalier Group — приватної оборонної компанії, що має представництва в Пакистані та за кордоном;
- Joint Stock Company Experimental Design Bureau Named After A.S. Yakovlev — російський виробник літаків;
- MG-Flot LLC — російська судноплавна компанія. Судна фірми перевозять зброю для російського уряду;
- Saha Airlines — іранська авіакомпанія, яка повʼязана з військово-повітряними силами країни.