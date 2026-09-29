Суд арештував проросійського екскандидата в президенти Румунії Джорджеску — його підозрюють у шахрайстві

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У Румунії суд арештував на 30 діб проросійського політика та колишнього кандидата в президенти країни Келіна Джорджеску. Його підозрюють у шахрайстві, яке призвело до €1,1 мільйона збитків.

Про це пише Reuters.

Як стверджують прокурори, Джорджеску і ще двоє підозрюваних переконали румунського бізнесмена передати їм €1,1 мільйона, а натомість пообіцяли, що допоможуть отримати кредит на суму до €15 мільйонів від іноземної фінансової установи. Сам політик заперечує свою провину.

Спершу суд відмовився відправляти Джорджеску під варту, призначивши йому судовий нагляд — м’який запобіжний захід. Однак прокуратура оскаржила це рішення, й апеляційний суд Бухаресту виніс рішення на її користь. Це рішення є остаточним.

Біля будівлі суду в центрі Бухаресту зібралися сотні прихильників румунського політика — вони плакали, коли він спускався сходами, обіймали його і дарували квіти.

Крім цієї справи, Джорджеску судять ще у двох окремих справах: в одній — за звинуваченням у спробі підірвати національну безпеку після скасування виборів, а в другій — за пропаганду фашистських лідерів Румунії 1930-х років.