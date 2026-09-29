Медіа: США готують нову зустріч з Україною та РФ в Абу-Дабі, щоб обговорити обмежене припинення вогню

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Zelenskiy / Official

США наступного місяця планують організувати зустріч з представниками України та Росії в Абу-Дабі, щоб обговорити обмежене припинення вогню. Якщо домовитись вдасться, це може зобовʼязати сторони не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема по електростанціях і нафтопереробних заводах.

Про це пише The Atlantic з посиланням на українських переговірників.

Крім цього, за посередництва Єгипту можуть ухвалити домовленість про те, щоб не бити по вантажних суднах в Чорному морі, особливо по тих, що перевозять зерно на ринки Близького Сходу та Африки.

Також американці прагнуть якнайшвидше організувати зустріч президента США Дональда Трампа, українського президента Володимира Зеленського і Путіна. Однак один зі співрозмовників медіа уточнив, що Путін не піде на серйозні поступки щонайменше до весни.

Що передувало

14 вересня Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергообʼєктах. Він додав, що Росія у відповідь погодилася не бити по українських.

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Трампа — за його словами, Україна запропонувала партнерам забезпечити з Росією таку домовленість, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Якщо партнери забезпечать відсутність ударів з боку Росії, Україна теж готова припинити удари.

24 вересня журналісти ZN.UA написали, що того ж дня нібито була запланована зустріч представників України, США та Росії з приводу енергетичного перемирʼя. Офіс президента цю інформацію не підтвердив.