Нові будівництва і перекладання бруківки відкладуть. Уряд визначив пріоритети держвидатків на тлі дефіциту фінансування
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Уряд вирішив обмежити фінансування непершочергових видатків через складну ситуацію з державними фінансами.
Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.
Він зазначив, що частина запланованої міжнародної допомоги поки не надійшла, зокрема тому, що Україна не встигла виконати частину зобов’язань. Ситуація з державними фінансами залишається складною, тому Кабмін ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність видатків.
Насамперед держава фінансуватиме оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.
Натомість відкладатимуть видатки, які не є критично важливими. Йдеться про нове будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти, облаштування парків і скверів, фонтани, перекладання бруківки та інші роботи з благоустрою.
Корецький наголосив, що ці проєкти не скасовують, а лише відкладають, поки ресурси потрібніші для оборони та соціальних виплат. Також він закликав місцеву владу переглянути свої бюджети й обмежити аналогічні видатки.
- 1 вересня премʼєр оголосив «жорсткий режим економії» бюджету і заявив, що наразі в оборонному бюджеті є дефіцит $27 мільярдів, який Україна просить партнерів покрити екстреним фінансуванням. Але в ЄС казали, що поки не розглядають нових способів екстрено профінансувати Україну.
- Через два тижні Корецький заявляв про «близьку до критичної» ситуацію з державними фінансами. За його словами, затримка з голосуванням за необхідні законопроєкти в Раді може коштувати Україні значної частини від $29,5 мільярда міжнародного фінансування. Тоді міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна почала вимушено обмежувати державні видатки.