Медіа: ЄС дедалі складніше запроваджувати нові санкції проти РФ, оскільки «найпростіші цілі» вже майже вичерпані

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Санкції Євросоюзу проти Росії дедалі більше залежать від національних інтересів країн блоку. Зокрема, під час переговорів щодо санкційного списку держави часто намагаються домогтися поступок з інших питань.

Про це пише Euractiv.

Минулого тижня країни ЄС домовилися продовжити термін дії санкцій проти осіб, наближених до Кремля, в обмін на виключення російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного списку блоку. Це рішення занепокоїло деяких дипломатів ЄС, адже країни дедалі частіше використовують санкції, щоб домагатися поступок у зовнішній політиці.

За словами старшого аналітика Європейського політичного центру Філіпа Лаусберга, з 2022 року санкції ЄС проти Росії поступово змістилися від питань енергетичної безпеки до економічних, корпоративних або зовнішньополітичних інтересів. Він додав, що «найпростіші цілі» вже майже вичерпані — попередні пакети охопили нафту, газ, сировину, експортний контроль і фінансові санкції.

Тепер залишаються компанії, які обслуговують тіньовий флот, фінансові структури, криптовалютні біржі та підприємства у третіх країнах, які допомагають Росії обходити експортний контроль. Водночас такі операції значно важче зупинити.

Експерти вважають, що технологічні обмеження та заборони на експорт і надалі залишаються серед найважливіших інструментів, доступних Євросоюзу.