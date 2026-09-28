Від російської атаки на будівлю Академії наук постраждав екссекретар РНБО Горбулін. Його помічниця загинула

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Струмковський Володимир / УНІАН

Одним із постраждалих від удару російського дрона по будівлі Національної академії наук України 28 вересня є колишній секретар РНБО Володимир Горбулін.

Про це він розповів у коментарі «Суспільному».

Нині Горбулін академік і віцепрезидент НАН. На момент атаки він був на робочому місці й отримав незначну травму. Його асистентка, що була поруч із будівлею, загинула.

Загалом внаслідок російського удару по будівлі Академії наук, як повідомив президент Володимир Зеленський, загинула одна людина. Ще шестеро постраждали, серед них — троє дітей.

Тим часом ще один дрон влучив у семиповерхову адмінбудівлю і пошкодив лікарню «Добробут» у центрі Києва. Загалом від сьогоднішніх атак РФ у столиці постраждали 19 людей.