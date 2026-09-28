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У Німеччині розглядають можливість обмежити доступ ультраправих та ультралівих політиків до конфіденційної інформації, яка потенційно може потрапити до Росії або кримінальних угруповань. Це почали обговорювати після перемоги ультраправих політиків у кількох німецьких землях.

Про це пише Reuters з посиланням на високопоставлених представників правлячої коаліції.

Журналісти пояснюють, що у федеральній системі Німеччини землі мають власні служби внутрішньої розвідки, що перебувають під контролем місцевих урядів. Вони обмінюються інформацією між собою та співпрацюють із Федеральним відомством із захисту конституції (BfV). Політики висловлюють побоювання, що якщо ці служби опиняться під контролем міністрів від ультраправих або ультралівих сил, конфіденційна інформація може витікати до Москви.

У партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) заявляють, що прагнуть лише уникнути війни та виступають проти військової підтримки України з боку Німеччини. Усі звинувачення в тому, що вони союзники Володимира Путіна, — партія відкидає.

Крім Федерального відомства із захисту конституції, інші спецслужби та земельні уряди також розглядають можливість запровадити обмеження. Водночас представники силових структур наголошують, що не хочуть повністю припиняти обмін інформацією, зокрема через необхідність реагування на можливі терористичні загрози.