Убивство двох учнів на Вінниччині: колишнього вчителя засудили до довічного увʼязнення

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Національна поліція України

На Вінниччині до довічного увʼязнення засудили вчителя, який 10 вересня 2025 року зарізав двох підлітків.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Інцидент стався, коли підлітки 15 і 16 років їхали разом з колишнім вчителем одного з них в одному автобусі. Тоді між ними виник словесний конфлікт.

Після того як діти вийшли на зупинці, чоловік пішов за ними і напав з ножем. Одного з них він вдарив 5 разів, а іншого — 12. Підлітки загинули на місці, а нападник втік.

Проте його розшукали через декілька годин і затримали. У суді зʼясувалося, що чоловік вчинив злочин на тлі попередніх неприязних стосунків із потерпілими.

Колишній вчитель повністю визнав провину. Його засудили в справі про умисне вбивство двох людей.