Ціни на газ для українців залишаться незмінними протягом усього осінньо-зимового періоду

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В Україні ціни на газ залишатимуться незмінними протягом усього осінньо-зимового періоду. Це повʼязано з тим, що уряд продовжив дію покладання спеціальних зобов’язань на ринку природного газу до 31 березня 2027 року.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Окремо це дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання та продовжить умови для продажу компаніям у газорозподільних системах. Це означає, що підприємства зможуть купувати газ за зниженою ціною, зокрема й для прифронтових територій.

У минулому осінньо-зимову сезоні уряд також ухвалив постанову, яка продовжила дію фіксованої ціни на газ для населення та бюджетних установ.