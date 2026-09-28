Politico: ЄС готує для України та ще трьох країн конкретний план завершення переговорів про вступ

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз готує спеціальні «дорожні карти» вступу для України, Молдови, Чорногорії та Албанії. Вони мають визначити послідовність реформ і орієнтовні терміни завершення ключових етапів переговорів про членство.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Двоє високопосадовців Єврокомісії розповіли Politico, що ці плани мають чітко показати кожній країні, що саме вона повинна зробити для вступу в ЄС і в які терміни. Водночас країни ЄС матимуть виконати свої умови, щоб переговори могли рухатися далі.

Речник Єврокомісії підтвердив, що плани визначатимуть пріоритетні реформи, строки їх виконання та конкретні результати, яких мають досягти країни-кандидати. Такі плани поки готують лише для України, Молдови, Албанії та Чорногорії.

Для Косова, Північної Македонії та Боснії і Герцеговини їх наразі не планують, оскільки ці країни перебувають на більш ранніх етапах переговорів. Це також не стосується Грузії, Туреччини та Сербії, де переговори значно сповільнилися.

Крім того, ЄС хоче змінити підхід до країн, які готуються до вступу. Їм можуть поступово відкривати доступ до європейського ринку та спільних проєктів ще до повноправного членства, щоб стимулювати подальші реформи.

Результати перегляду політики мають представити керівництву Євросоюзу 6 жовтня. Питання розширення також обговорять на саміті лідерів ЄС у Брюсселі 15—16 жовтня.