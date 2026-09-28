В Угорщині призупинили недоторканність Мадяра, щоб розслідувати справу про крадіжку телефона

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Парламент Угорщини зняв недоторканність із премʼєра Петера Мадяра, щоб розслідувати справу про крадіжку телефона. За це проголосували 139 депутатів.

Про це пише 24.hu.

Під час голосування Мадяр сам попросив зняти з нього недоторканність, заявивши, що «кожен має відповідати за свої дії». Про позбавлення політика імунітету клопотала прокуратура.

Слідство вважає, що влітку 2024 року під час конфлікту в одному з нічних клубів Будапешту Мадяр відібрав мобільний телефон у чоловіка, який нібито знімав його на відео, після чого пристрій викинули в Дунай.

Також під час цього голосування недоторканності позбавили депутата від партії «Фідес» Балаша Ханко та представника Християнсько-демократичної народної партії Міклоша Шестака.

Зокрема, Міклоша Шестака підозрюють в отриманні на посаді міністра національного розвитку приблизно $34 млн хабарів від компаній в обмін на держзамовлення. Балаша Ханко підозрюють у тому, що він завдав державі $53,6 млн збитків під час роботи міністром культури та інновацій. За даними слідства, він міг витрачати державні кошти не за призначенням — на кампанію для парламентських виборів 2026 року.