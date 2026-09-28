Українські військові повернули ще 51 км² території в межах операції «Вівальді»

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Українські військові повернули ще 51 км² території в межах третього етапу операції «Вівальді» на Донеччині.

Про це повідомив Третій армійський корпус.

ЗСУ звільнили населені пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. За словами командира корпусу Андрія Білецького, під час операції були знищені приблизно 2 000 російських військових, понад 250 росіян взяли у полон.

Головною ціллю третього етапу операції «Вівальді» було село Нове, яке Білецький назвав ключовим логістичним вузлом російських військ там. Для прориву оборони противника Третій армійський корпус застосував власний винахід — радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе.

Росіяни були переконані, що основним напрямком удару є Шандриголове — Зелена Долина. Це змусило їх спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Таким чином росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового.

Третій прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса відновив повний контроль над Рідкодубом та швидко встановив оборону на нових рубежах. Активну участь у штурмових діях також взяв 10 мобільний прикордонний загін «ДОЗОР».