Польща готова платити $15 000 на рік за кожного американського військового на постійній базі

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Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що країна готова платити по $15 000 на рік за кожного військового США, який перебуватиме на постійній американській військовій базі.

Про це він повідомив в інтервʼю «Радіо Свобода».

За його словами, витрати на інфраструктуру та дислокацію американських військових покриватимуть коштом польських платників податків. Наразі США та Польща обговорюють розташування бази та які саме підрозділи туди спрямують.

Також посадовець наголосив, що це стане чітким сигналом Путіну: «Напад на Польщу буде нападом на збройні сили США в Польщі».