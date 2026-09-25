Російське держагентство РИА Новости опублікувало, а потім видалило колонку про «ще одну СВО» в Литві

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Російське пропагандистське агентство РИА Новости опублікувало колонку під назвою «На Росію чекає ще одна СВО. Вона буде дуже короткою». Але через кілька годин матеріал видалили.

На це звернула увагу російська служба «Радіо Свобода».

Автор колонки — головний редактор RuBaltic.Ru Олександр Носович. За даними розслідування журналістів, він повʼязаний з мережею впливу, яку координують співробітники Служби зовнішньої розвідки й адміністрації президента РФ.

Носович у тексті відкрито обговорює, якою має бути реакція Росії на нещодавнє рішення Литви скасувати заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території — одним зі сценаріїв він називає ракетні удари по території Литви.

Автор зазначає, що «у Росії є вибір, як воювати», і стверджує, що «завдяки географії» війна буде швидкою, не такою, як в Україні.

«Якщо наші супротивники першими переводять розмову в площину ядерної загрози, то Росія може дозволити собі навіть відмову від введення сухопутного контингенту. Лише ракети з відповідним зарядом», — пише Носович.

Після того, як текст почали обговорювати в медіа, РИА Новости видалило його із сайту без пояснення причин. Згодом, як пишуть російські медіа, на місці статті з’явився текст: «Статтю позаштатного автора Олександра Носовича було видалено із сайту ria.ru, оскільки вона не відповідає думці редакції, редакційній політиці й державній політиці Російської Федерації».