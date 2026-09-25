З тимчасово окупованих територій повернули ще 21 українця. Серед них — двоє дітей

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З тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію України повернувся ще 21 українець, зокрема двоє дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Серед повернутих — три родини з Херсонщини. Омбудсман розповів, що до окупації вони були сусідами, а за ці роки стали фактично однією родиною: разом переживали обстріли, відключення світла, ділилися продуктами та підтримували одне одного. Про цей час вони говорять: «Ми вижили, бо трималися одне за одного».

Через стан здоров’я двоє їхніх близьких поки залишилися в окупації. Серед членів родин є люди з інвалідністю — їх забезпечили спільним житлом, щоб вони могли залишатися поруч.

Ще чотири людини — чоловік, його батько та двоє малолітніх доньок — виїхали з окупації через Грузію та Молдову. Після того як матір дітей затримали через її проукраїнську позицію та засудили до тривалого терміну, росіяни почали переслідувати родину.