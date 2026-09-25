У Канаді перейменують вулицю, яку назвали на честь Трампа

Новини

Getty Images / Carlos Bezz

У канадській столиці Оттаві перейменують вулицю Трамп-авеню, яку назвали так ще за часів, коли нинішній президент США був звичайним бізнесменом.

Про це пише Time.

У міськраді одноголосно проголосували за рішення про перейменування. Мер Оттави прокоментував пропозицію і заявив, що йому не подобається називати на честь Трампа будь-що, бо він «показав ворожість до Канади».

Вулиці району Централ-Парк називали на честь установ Нью-Йорка наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років, коли Трамп був відомим бізнесменом завдяки діяльності у сфері нерухомості.

Між Канадою і США триває торговельний конфлікт. Канада прагне зменшити залежність від США, на які припадає приблизно 70% її експорту, поглиблюючи економічні та безпекові зв’язки з Європою. На початку вересня Дональд Трамп запровадив нові мита й обмеження на імпорт — цьому передували безрезультатні переговори про торгівлю.

Також президент США неодноразово говорив, що хоче перетворити Канаду на частину США, і назвав це «чудовою ідеєю».