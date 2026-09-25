Росіяни атакували Україну 295 дронами. Скільки знешкодила ППО
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Запорізька ОВА / Telegram
Російська армія в ніч проти 25 вересня атакувала Україну 295 дронами типу «Шахед» (52 із них — реактивні), «Гербера», «Бандероль»/«Дань-Т» і дронами-імітаторами типу «Пародія».
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
ППО знешкодила 267 з них. Проте дрони влучили в 16 місцях, уламки впали ще в чотирьох.
Росіяни вдарили по двох медзакладах у Запоріжжі — постраждав чоловік, інших евакуювали. Удар пошкодив лікарні та автівки.
У Києві через нічний удар постраждала людина. Атака пошкодила будівлі та спричинила пожежі.
На Київщині удари спричинили пожежі.