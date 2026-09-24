Зеленський: Україна домовилася про новий пакет ракет до Patriot

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Президент Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо нового пакета ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він оголосив під час зустрічі з представниками української громади у США.

Кількість ракет і з якою саме країною була домовленість, президент не уточнив. Проте зазначив, що участь у заходах на Генасамблеї ООН дозволила Україні посилити міжнародну підтримку.

Зокрема, з Австралією підписали безпекову угоду. Це стало першою такою домовленістю з країною, яка не входить до НАТО та Європейського Союзу.

Окремо Зеленський наголосив, що переговорний процес між Україною, Росією та США відійшов від «анкориджської домовленості». Йдеться про вимоги Росії визнати її суверенітет над окупованими українськими територіями та нейтральний статус України.

«На мій погляд, те, що відбулося щодо нейтральності України та анкориджських домовленостей “3 + 2”, то від цього всього перемовний процес відійшов», — сказав Зеленський.

За словами президента, цьому посприяли США, але найвагомішу роль відіграли Збройні сили України. Зеленський додав, що ситуація на фронті дає Україні можливість не погоджуватися на вимоги Росії, які, за його словами, Київ «ніколи не прийме в такому форматі».