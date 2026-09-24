Китай відновлює «панда-дипломатію». До зоопарку США приїдуть Пін Пін і Фу Шуань

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Смітсонівський національний зоопарк

Китай відправить до США двох великих панд — самця Пін Піна та самку Фу Шуань.

Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, передає CBS News.

Сі Цзіньпін назвав тварин «посланцями дружби». З китайської Фу Шуань означає «подвійне благословення», а Пін Пін перекладається як «мир, мир».

Незабаром панди мають оселитися в зоопарку Атланти. Для цього зоопарк уклав нову угоду про співпрацю з Китайською асоціацією охорони дикої природи. Панд передадуть із Ченду — дослідницької бази з розведення великих панд.

Китайське МЗС заявило, що нова співпраця має допомогти покращити здоров’я панд, сприяти захисту біорізноманіття та «зміцнити дружбу між китайським і американським народами».

Китай вважає цих тварин національним надбанням і з 1949 року використовує їх для зміцнення дипломатичних відносин з іншими країнами. КНР передає великих панд зоопаркам інших країн як жест дружби. Це називають «панда-дипломатією». Як правило, коли між Китаєм та іншою країною починається напруга, Пекін забирає панд додому. А коли країни доходять згоди — їх повертають.

У 1972 році Пекін передав першу пару панд Національному зоопарку у Вашингтоні — після історичного візиту президента Річарда Ніксона до Китаю.

Востаннє нових панд до США передавали у жовтні 2024 року — до Національного зоопарку у Вашингтоні прибули панди Бао Лі та Цін Бао, а перед тим у червні 2024 року панд отримав зоопарк Сан-Дієго.

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