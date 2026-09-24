Колишню керівницю RT France Ксенію Федорову додали до санкційного списку ЄС

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Євросоюз додав до санкційного списку колишню керівницю RT France Ксенію Федорову через її підтримку російської гібридної діяльності та участь у маніпулюванні інформацією.

Про це повідомили на сайті Європейської Ради.

Загалом у списку 81 людина та 20 організацій. В ЄС заморозили їхні активи, а громадянам і компаніям блоку заборонили надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси.

У липні цього року Міністерство внутрішніх справ Франції видало розпорядження про видворення з країни Федорової. Її адвокат називав це це нападом на «свободу слова».