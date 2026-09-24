Україна пропонує ЄС ввести санкції проти інших двох російських олігархів — замість Фрідмана та Усманова

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Після того як Європейський Союз зняв санкції з російських мільярдерів Алішера Усманова й Михайла Фрідмана, Україна запропонувала замінити їх іншими олігархами з Росії — Володимиром Лісіним і Володимиром Потаніним.

Про це в коментарі Politico сказав уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Лісін контролює Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) — одну з найбільших металургійних компаній РФ, а Потанін — одну з найбільших у світі компаній з видобутку нікелю «Норнікель».

За словами Власюка, якщо ЄС включить мільярдерів до списку санкцій, це фактично відріже їхні компанії від торгівлі на європейському ринку.

«Усі знають про цих людей, але уникають будь-яких заходів щодо них. Однак зараз є важелі для того, щоб просунути це рішення», — каже Власюк.

Politico пише, що раніше від санкцій Лісіна й Потаніна міг рятувати розмір їхніх підприємств і значення для ринку Європи. Зокрема, НЛМК Лісіна володіє металообробними потужностями в бельгійському регіоні Валлонія, а також має у своєму розпорядженні виробничі майданчики у Франції, Італії та Данії.

Володимир Лісін Bloomberg

Потаніна ж утримує від попадання в списки санкцій залежність Європи від російського нікелю і паладію, особливо в автомобільній промисловості.

Володимир Потанін Bloomberg

Також Власюк згадав про дискусію щодо введення санкцій проти заводу Aughinish Alumina, який звинувачували в постачанні Росії глинозему, який використовують у виробництві зброї.

«Це завжди одна й та сама історія. Може бути 20 країн, для яких санкції є очевидним рішенням, і одна, яка виступає проти. Цей експорт глинозему справді слід заборонити. Для нас це очевидно, і ми маємо чимало ідей щодо подальших кроків», — додав Власюк.