El Mundo: ЦРУ попереджає про можливі атаки російських дронів на Іспанію, Францію чи Італію

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Міноборони України

Центральне розвідувальне управління США попередило європейські уряди про можливу російську операцію з використанням дронів проти Іспанії, Франції або Італії.

Про це пише іспанське медіа El Mundo з посиланням на джерела.

За даними El Mundo, європейські уряди отримали детальний звіт після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня. У ньому йдеться, що Росія може запускати дрони з цивільних суден у міжнародних водах.

Імовірно, йдеться про російські дрони «Гербера». Дальність їхнього польоту сягає 600 кілометрів, а невелику бойову частину можуть використати, щоб пошкодити обладнання, спричинити пожежі або тимчасове закриття аеропортів і портів.

За інформацією El Mundo, Литва та інші країни вже отримали ці дані, а уряди Іспанії, Франції та Італії попередили про можливу операцію. Медіа зазначає, що мета таких атак — послабити підтримку України, створити розбіжності всередині НАТО і посилити страх серед громадян цих країн.