Росія атакувала Україну 282 ударними БпЛА. Скільки цілей знешкодила ППО
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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У ніч на 24 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер-М» / С-400/ KN-23 та безпілотниками типу «Шахед», «Гербера», а також «Бандеролями» та дронами-імітаторами «Пародія».
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Ракети летіли з Курської, Ростовської та Орловської області Росії. Дрони — з Орла, Міллерова, Шаталова, Курська та Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди у Криму.
Основні напрямки удару — Одещина та Київщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
ППО знешкодила 227 цілей. Зокрема, чотири протикорабельні ракети «Циркон», три балістичні ракети «Іскандер-М» / С-400 / KN-23», «Бандероль» та 219 ворожих БпЛА. Збити не вдалося дрони, які впали на 13 локаціях, уламки впали ще на десяти.
В Одесі внаслідок атаки РФ пошкоджені медичний та освітній заклади, повідомив керівник МВА Сергій Лисак. Також пошкоджені житлові будинки. Без постраждалих.
- У Києві через російську атаку загинули двоє людей, восьмеро постраждали. У Солом’янському районі частково зруйновані склади, виникла пожежа. Також відомо про руйнації у Подільському і Дніпровському районах.