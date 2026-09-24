У Києві через російську атаку загинули двоє людей, восьмеро постраждали
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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У Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 24 вересня загинули двоє людей, щонайменше восьмеро постраждали.
Про це повідомили в ДСНС.
У Солом’янському районі частково зруйновані склади, виникла пожежа. Вогонь поширився на підвальні приміщення, його вже ліквідували. Трьох постраждалих госпіталізували.
У Подільському районі через удар поблизу пологового будинку загорілися чотири припарковані автомобілі. Пожежу ліквідували, на місці виявили тіло загиблого.
За іншою адресою у тому ж районі горіла одноповерхова нежитлова будівля. Пожежу ліквідували. У Дніпровському районі пошкоджена триповерхова адміністративна будівля — там виявили одного постраждалого.
За іншою адресою зруйнований приватний будинок. Пожежу ліквідували, одну людину врятували. Також пошкоджені два сусідні будинки.
- Учора, 23 вересня, російська армія продовжила бити по населених пунктах України. У Києві кількість постраждалих через денну атаку зросла до 43. Загинули двоє людей.