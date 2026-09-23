Росіяни продовжили бити по Україні — є загиблі та постраждалі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Пресслужба ДСНС
Увечері російська армія продовжила бити по населених пунктах України, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.
«Бабель» зібрав головне про наслідки атк.
У Києві кількість постраждалих через денну атаку зросла до 43. Загинуло двоє людей.
У Володимирівці на Запоріжжі постраждали пʼятеро людей. Атака зруйнувала та пошкодила будинки.
В Олександрівці на Донеччині чотири людини загинули, ще чотирьох травмовано. Удари пошкодили будинки та дитсадок.
Росіяни завдали авіаудару по Сумах — постраждали семеро людей. Атака пошкодила житловий сектор та автівки.
На Харківщині у Безруках дрон поцілив в автівку — загинула людина, постраждали ще двоє.