Reuters: Росія знизила прогноз видобутку та експорту газу на 2026 рік

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Міністерство економіки Росії знизило прогноз видобутку та експорту природного газу на 2026 рік.

Про це Reuters повідомляє з посиланням на проєкт урядового документа, з яким ознайомились журналісти.

За новим прогнозом, Росія цього року видобуде 683,1 млрд кубометрів газу — на 5,3 млрд менше, ніж очікували в травні. Водночас це більше, ніж торік, коли видобуток становив 662,7 млрд кубометрів.

Експорт російського скрапленого природного газу (СПГ) морем прогнозують на рівні 35 млн тонн проти 30,3 млн тонн у 2025 році. Однак це на 5,3 млн тонн менше за попередній прогноз. У РФ очікують, що у наступні роки експорт СПГ також має зростати, але повільніше, ніж очікували раніше.

Перегляд прогнозів відбувається на тлі погіршення економічних і політичних відносин Росії із Заходом через війну проти України та планів ЄС повністю припинити закупівлю російського газу з наступного року.

За підрахунком Reuetrs, торік експорт російського газу до Європи впав на 44% — до 18 млрд кубометрів. Для порівняння, у 2018—2019 роках Росія постачала до Європи трубопроводами близько 180 млрд кубометрів газу на рік.