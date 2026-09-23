У Єврокомісії відмовились коментувати виключення Усманова і Фрідмана із санкційного списку

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У Європейській комісії не стали пояснювати, чому російських мільярдерів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана виключили із санкційного списку ЄС. Там зауважили, що зараз ЄС працює над новими санкційними списками, які мають посилити тиск на російський військово-промисловий комплекс і тіньовий флот.

Про це на брифінгу в Брюсселі сказав речник Єврокомісії Крістіан Віганд, передає кореспондентка «Бабеля».

«Дискусії, які стосуються санкцій, є конфіденційними й повністю перебувають у руках держав-членів. Тому ми не можемо публічно коментувати зміст цих обговорень», — заявив речник.

За його словами, санкції ухвалюють усі 27 країн ЄС одностайно, держави-члени також мають враховувати юридичні підстави для кожного окремого санкційного рішення.

«У кожній окремій справі є юридичне обґрунтування і правові умови. Вони, звісно, також дають людям можливість звернутися до Суду ЄС, якщо вони вважають, що з ними поводилися неправильно», — пояснив речник.

Віганд додав, що зараз не йдеться про 22-й пакет санкцій ЄС, проте санкційні списки готують. За його словами, Єврокомісія розробляє нові обмеження, про які раніше публічно говорила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Окремо речниця Єврокомісії Аріана Подеста заявила, що ЄС постійно намагається зробити санкції ефективнішими та закрити можливі шляхи їх обходу.

«Ми постійно працюємо над новими заходами, щоб максимально обмежити військову економіку Росії», — сказала вона.

Латвія, Естонія і Литва запроваджують національні санкції проти Алішера Усманова і Михайла Фрідмана після того, як ЄС виключив їх.