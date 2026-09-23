Навроцький: Військова база США в Польщі буде називатися «Форт Трамп»

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Президент Кароль Навроцький заявив: якщо США створять постійну військову базу в Польщі, вона отримає назву «Форт Трамп» (Fort Trump).

Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.

За словами Навроцького, ухвалення рішення щодо військової бази — «лише питання часу». Він сподівається, що будівництво бази завершать до закінчення президентського терміну Дональда Трампа у 2029 році, але наразі існують «адміністративні та фінансові питання», які необхідно вирішити.

«Коли американська адміністрація та обидва уряди завершать цю роботу, я думаю, що тоді президент Трамп зможе особисто взяти участь у церемонії відкриття «Форту Трамп», — додав Навроцький.