Меланія Трамп дозволила CNN і Politico висвітлювати свій захід, попри заборону Білого дому

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Офіс першої леді США Меланії Трамп дозволив журналістам CNN і Politico висвітлювати її захід у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Кілька днів тому президент Дональд Трамп заборонив цим медіа доступ до Білого дому.

Про це повідомляє CNN.

Офіс Меланії Трамп офіційно схвалив акредитації для журналістів CNN і Politico на захід 22 вересня. Там ішлося про її ініціативу «Сприяємо майбутньому разом», яка стосується добробуту дітей, освіти та технологій.

CNN зазначає, що перша леді США знала про обмеження, введені президентом проти CNN і Politico, а її офіс самостійно вирішував, чи видавати журналістам цих медіа акредитації на захід. Джерело видання також повідомило, що Меланія Трамп особисто залучена до деталей організації своїх публічних заходів.

Конфлікт Трампа з американськими медіа

18 вересня Дональд Трамп заборонив журналістам трьох великих американських медіа — СNN, MS NOW і Politico — працювати в Білому домі. Він заявив, що втомився від негативних матеріалів про свою адміністрацію, і звинуватив медіа в тому, що вони навмисно пишуть негативні та фейкові новини.

У відповідь медіа подали позов до суду на Трампа. А чотири найбільші американські телемережі (ABC, CBS, NBC, Fox News), які разом із CNN входять до телевізійного пулу Білого дому, відмовилися висвітлювати заходи за участю президента США.

Після цього Білий дім вирішив запустити у себе на ютуб-каналі Trump TV — цілодобовий ефір з виступами президента США, заявами його адміністрації та новинами Білого дому.