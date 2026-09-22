Литва побудує біля кордону з РФ захищену від дронів електропідстанцію

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Литва побудує біля кордону з Росією приблизно за 30 км від Калінінградської області захищену від дронів електропідстанцію.

Про це пише Reuters.

Підстанцію обладнають огорожею, здатною витримати удар вантажівки з вибухівкою, системами пошуку підземних тунелів і спеціальними бетонними конструкціями для захисту.

Захист електропідстанції «Гізай» буде розрахований на масовані атаки дронів типу «Шахед», які можуть нести до 100 кг вибухівки. Підстанція займатиме 35 гектарів, щоб один удар дрона не вивів з ладу все обладнання.

Ключові системи також матимуть дублікати, щоб обʼєкт міг продовжувати працювати навіть після пошкоджень. Гендиректор литовського оператора електромереж Litgrid Андрюс Семескевічюс заявив, що обʼєкт проєктують з урахуванням «усіх можливих гібридних і негібридних загроз».