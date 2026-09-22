Paramount Skydance домовилася з десятьма штатами США і розблокувала злиття з Warner Bros Discovery

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Paramount Skydance врегулювала позов із десятком американських штатів, відкривши шлях до її злиття на $110 мільярдів з Warner Bros Discovery.

Про це пише BBC.

Угода усуває одну з останніх перешкод для злиття, яке має змінити Голлівуд, об’єднавши під одним управлінням традиційні кіностудії, великі стримінгові сервіси та національні телеканали.

Оголошуючи про врегулювання, генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що угода «не є підтримкою цього злиття». Водночас гендиректор Paramount Девід Еллісон привітав домовленість.

Еллісон сказав, що після врегулювання претензій генеральних прокурорів штатів і Гільдії сценаристів Америки (WGA) «ми отримали повне схвалення цього злиття і з нетерпінням чекаємо можливості виконати взяті на себе зобов’язання».

У WGA заявили, що й надалі вважають, що угода «завдасть шкоди сценаристам і галузі загалом». Гільдія повідомила, що була змушена врегулювати власний позов, оскільки як неприбуткова організація не могла самостійно фінансувати боротьбу проти злиття без підтримки уряду.

Студія має виплатити $17,5 мільйона до фонду медичного страхування WGA, покрити судові витрати та не звільняти сценаристів у CBS News Broadcast протягом п’яти років.

Генпрокурор Бонта заявив, що угода допоможе збільшити кіновиробництво у США. За її умовами Paramount має випускати щонайменше 30 фільмів на рік. Щоб студія не виконувала річну квоту за рахунок малобюджетного або автоматизованого контенту, Бонта заявив про суворі обмеження щодо фільмів, створених за допомогою ШІ.

Якщо Paramount не виконуватиме річну квоту виробництва, компанію зобов’яжуть продати 49% її акцій Miramax.

Щоб забезпечити виконання решти умов, Paramount погодилася призначити незалежного наглядача, який контролюватиме процес.