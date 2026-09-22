Білий дім у відповідь на бойкот телеканалів запустив Trump TV — цілодобовий ефір про президента США

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Getty Images / «Бабель»

Після того як найбільші телеканали США відмовилися висвітлювати діяльність Дональда Трампа, Білий дім запустив Trump TV.

Про це оголосили в соцмережі Х.

Trump TV — це цілодобовий ефір, у якому транслюватимуть виступи президента, заяви його адміністрації та інші події Білого дому.

«Дивіться найважливіші події з діяльності адміністрації Трампа в одному місці. Найкращі відео, ключові виступи та найцікавіші моменти — у цілодобовій трансляції, яка оновлюється в режимі реального часу. Будьте в курсі подій!» — йдеться в описі трансляції на YouTube.

Що передувало

18 вересня Дональд Трамп заборонив журналістам трьох великих американських медіа — СNN, MS NOW і Politico — працювати в Білому домі. Він заявив, що втомився від негативних матеріалів про його адміністрацію, і звинуватив медіа в тому, що вони навмисно пишуть негативні та фейкові новини.

У відповідь медіа подали позов до суду на Трампа. А чотири найбільші американські телемережі (ABC, CBS, NBC, Fox News), які разом із CNN входять до телевізійного пулу Білого дому, відмовилися висвітлювати заходи за участю президента США. Зокрема, під час поїздки Трампа на Генасамблею ООН 22 вересня спільної телезйомки не буде.