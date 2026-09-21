ЄС знову не домовився про продовження персональних санкцій проти Росії

Новини

Європейський Союз не домовився про продовження персональних санкцій проти Росії.

Про це кореспондентці «Бабеля» Юлії Гирі повідомив посадовець ЄС.

За словами співрозмовника, обговорення тривають, однак усі юридичні процедури мають завершити до опівночі 22 вересня. Комітет постійних представників на рівні послів ЄС збереться завтра о 09:00, щоб домовитися продовжити санкції.

Напередодні джерела Reuters заявляли, що ЄС може скасувати санкції проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Адже одна з причин незгоди деяких країн стосовно продовження санкцій — наявність у списку Усманова.

Виключення Усманова з-під санкцій вимагали Франція та Словаччина. Водночас Хорватія та Італія підтримали рішення, щоб досягти компромісу.

Фрідман тим часом вимагає від Люксембургу $16 млрд через замороження його активів після запровадження санкцій. Справу розглядає міжнародний арбітраж у Гонконзі. За словами джерел Reuters, Люксембург побоювався, що його позиція у цій справі ослабне, якщо Усманова виключать із санкційного списку окремо.