Reuters: ЄС може скасувати санкції проти російських бізнесменів Усманова та Фрідмана
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Європейський Союз може скасувати санкції проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана вже сьогодні.
Про це кажуть джерела Reuters.
Рішення набуде чинності автоматично, якщо жодна з країн Євросоюзу не виступить проти до 19:00 за київським часом. Напередодні Євросоюз ще на тиждень продовжив персональні санкції проти Росії — тепер вони будуть діяти до опівночі 22 вересня. За цей час країни-члени мають домовитися про подальше рішення.
Одна з причин незгоди деяких країн стосовно продовження санкцій — наявність у списку Усманова. Раніше його виключення вимагали Франція та Словаччина. Хорватія та Італія підтримали рішення, щоб досягти компромісу.
Фрідман тим часом вимагає від Люксембургу $16 млрд через замороження його активів після запровадження санкцій. Справу розглядає міжнародний арбітраж у Гонконзі. За словами джерел Reuters, Люксембург побоювався, що його позиція у цій справі ослабне, якщо Усманова виключать із санкційного списку окремо.
- ЄС запровадив санкції проти Усманова та Фрідмана у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Обмеження передбачають, зокрема, заборону на вʼїзд до ЄС і замороження активів у країнах блоку.