Росіяни вдарили по Україні 172 дронами. Як спрацювала ППО
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Пресслужба ДСНС
Росіяни вночі вдарили по Україні 172 дронами типу Shahed (64 із них — реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія» та запустили «Бандероль»/«Дань-Т».
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
ППО знешкодила 147 дронів і одну «Бандероль». Проте дрони впали в 14 місцях, а уламки — в чотирьох.
Зокрема, росіяни вдарили по Запоріжжю — постраждали пʼятеро людей. Атака пошкодила багатоповерхівки та спричинила пожежу в ТЦ.
Окрім Запоріжжя, під ударом був Кропивницький — там постраждав працівник обʼєкта інфраструктури, по якому вдарила РФ.