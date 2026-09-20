Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» лідирує на виборах у ще одній німецькій землі. Мерц назвав це «катастрофою»

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Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) перемагає на місцевих виборах у землі Мекленбург — Передня Померанія, а лівопопулістська партія «Ліві» — у Берліні.

Про це свідчать дані екзитполу суспільного мовника ARD, передають DW і Tagesschau.

Згідно з попередніми результатами виборів у землі Мекленбург — Передня Померанія, AfD набирає 37,3% голосів і відривається від Соціал-демократичної партії, яка зараз очолює уряд землі, — вона отримала 35,6%.

Водночас Християнсько-демократичний союз (ХДС) чинного канцлера Фрідріха Мерца отримує лише 5,3%. Мерц уже назвав катастрофою такий результат своєї партії.

Два тижні тому AfD також посіла перше місце на виборах у Саксонії-Ангальт. Партія виступає проти допомоги Україні, закликає зблизитися з Росією та скасувати санкції проти неї. Попри перше місце AfD, партія навряд чи очолить уряд землі: інші політичні сили заявляли, що не формуватимуть із нею коаліцію.

Водночас у Берліні, за даними екзитполу, лідирує партія Die Linke («Ліві») з 24,9% голосів. Це означає, що ця партія вперше може увійти до парламенту Берліну. Партія «Ліві» теж є проросійською і виступає проти постачань зброї Україні.

Друге місце у Берліні посіла ХДС із 20% голосів, а на третьому місці — «Альтернатива для Німеччини» — у неї близько 16%.