На фронті загинув колишній політвʼязень Кремля Микола Карпюк

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Микола Карпюк / Facebook

На фронті загинув громадський та політичний діяч, військовий, співзасновник УНА-УНСО і колишній політвʼязень Кремля Микола Карпюк. Йому було 62 роки.

Про це повідомили громадський діяч Юрій Гончаренко, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун та екснардеп Артур Палатний, які були знайомі із Карпюком.

Микола Карпюк / Facebook

«Втрата, яку неможливо виміряти чи описати словами. Людина, яка все життя присвятила Україні, яка ніколи не гналася за славою, грошима чи посадами [...] Жив і пішов один з найвеличніших воїнів! Пішов у бою, як жив усе життя», — написав Юрій Гончаренко.

Артур Палатний зазначив, що Микола Карпюк присвятив життя боротьбі за Україну — пройшов революції, роки російського полону та тяжкі випробування, і навіть після 60 років пішов захищати рідну землю.

«Бо для нього любов до України була не словами, а справою всього життя», — додав Палатний.

Віктор Ягун написав, що Віктор Карпюк загинув 19 вересня на фронті. Місце та обставини смерті наразі не розголошують. У нього залишилися дружина та син.

Що відомо про Миколу Карпюка

Микола Карпюк народився 21 травня 1964 року у селі Великий Житин на Рівненщині. У 1990-х роках він брав участь у добровольчих формуваннях під час конфліктів у Придністровʼї та Грузії. Був активним учасником Помаранчевої революції та Революції гідності, входив до керівництва «Правого сектора».

У березні 2014 року Карпюка викрали російські спецслужби та незаконно засудили у РФ до 22,5 року увʼязнення за сфабрикованими обвинуваченнями у нібито участі в чеченській війні 1995 року на боці чеченських повстанців. Сам Карпюк заявляв, що ніколи не був у Чечні й не брав участі в бойових діях. Також він розповідав про тортури під час утримання в російській колонії і погрози його родині.

Карпюка повернули в Україну 7 вересня 2019 року в рамках обміну з Росією у форматі «35 на 35». Після цього він із ще одним політв’язнем Володимиром Балухом заснували «Український центр запобігання катуванням».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Карпюк добровільно долучився до ЗСУ — йому тоді вже було 60 років.