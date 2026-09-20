Операція «Вівальді»: Сили оборони повернули під український контроль вже 125 км² територій

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У межах операції «Вівальді» на Донеччині Сили оборони повернули під український контроль вже 125 км² територій, з яких 50 км² — деокупували.

Про це повідомив Третій армійський корпус.

Українські військові звільнили на Донеччині Шандриголове, Дерилове і встановили повний контроль над Дробишевим. Під час нового етапу операції знищено ще 800 російських солдатів. Загальні втрати РФ за два етапи — понад 3 000 військових.

Артилерія та безпілотники били по командних пунктах, вузлах зв’язку, логістиці, переправах і резервах РФ — це дало змогу закріпитися на звільнених рубежах. Третій армійський корпус продовжує сточувати наступальний потенціал 20 і 25 загальновійськових армій та 1 танкової армії на Лиманському напрямку.