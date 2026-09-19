Марін Ле Пен розкритикувала ворожі дії Росії та заявила, що Москва «не може диктувати політику Франції»

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Лідери французької ультраправої партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен і Жордан Барделла заявили, що Росія не може прямо чи опосередковано диктувати політику Франції. Також вони розкритикували ворожі дії Москви проти Франції.

Про це пише RTL.

«Жодна провокація, жодна таємна операція і жодна дестабілізаційна дія не повинні змусити Францію сприяти досягненню Росією її воєнних цілей в Україні», — заявили вони.

Водночас Ле Пен і Барделла додали, що демократичні дебати мають стосуватися обсягу фінансової допомоги, яку країна надає Україні та умов її надання. Однак, додали вони, «такі дебати є легітимними, а іноземний тиск — ні».

Ці заяви пролунали на тлі того, що Ле Пен, за даними опитувань, є фавориткою президентських виборів. Однак її регулярно критикують за позицію, яка є надто поблажливою до Володимира Путіна.

Справа Марін Ле Пен

Марін Ле Пен — французька депутатка, одна з лідерів ультраправої партії «Національне обʼєднання», що виступає за зміцнення звʼязків Франції з Росією та проти допомоги Україні. Вона кілька разів висувалася як кандидат у президенти — у 2012, 2017 і 2022 роках, а також збиралася брати участь у кампанії 2027 року.

Проте в липні 2024 року прокуратура Парижу відкрила судове розслідування проти Ле Пен за підозрою в незаконному фінансуванні президентської кампанії під час виборів 2022 року. Політикиню та її соратників звинувачували в тому, що вони оплачували працю персоналу «Національного обʼєднання» з коштів, призначених для роботи Європарламенту. Збиток від дій обвинувачених суд у 2024 році оцінив у €2,9 мільйона.

31 березня 2025 року Ле Пен засудили до чотирьох років позбавлення волі за розтрату державних грошей. З цих чотирьох років два — умовно, а ще два — домашній арешт з носінням електронного браслета. Крім того, Ле Пен оштрафували на €100 тисяч і на пʼять років заборонили їй обіймати державні посади, фактично позбавивши можливості брати участь у президентських виборах 2027 року.