На Львівщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вчорашньому підриві вибухівки біля ТЦК
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
СБУ
СБУ та Нацполіція затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вчорашньому підриві вибухівки біля Стрийського районного ТЦК.
Про це повідомила СБУ.
Чоловіки виявились місцевими з Миколаївського району Львівської області віком 48 і 41 рік.
За даними слідства, щоб вчинити підрив, підозрювані на автівці підʼїхали до ТЦК, через вікно викинули саморобний вибуховий пристрій на парковку і поїхали. Коли військовий оглядав СВП, він вибухнув. Внаслідок детонації постраждав військовослужбовець.
Під час обшуків удома в одного з фігурантів виявили ще два СВП — їх вилучили і відправили на експертизу.
Чоловікам оголосили підозру в теракті. Зараз встановлюють, чи співпрацювали вони з російськими спецслужбами.