ЄС веде переговори з Канадою про участь у кредиті на €90 млрд — це дозволить Україні закуповувати зброю в її виробників
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Канада веде переговори з Євросоюзом про те, щоб долучитися до кредиту ЄС для підтримки України на €90 мільярдів, який передбачений на 2026 та 2027 роки.
Про це сказав речник Єврокомісії Балаж Уйварі, пише Euronews.
Наразі з Канадою тривають відповідні технічні переговори. Якщо країну долучать до цієї програми, Україна зможе закуповувати зброю та боєприпаси у канадських оборонних компаній, оминаючи вимогу «Зроблено в Європі», що діє для цього кредиту.
Водночас країна повинна буде сплачувати €3 мільярди відсоткових виплат — залежно від того, наскільки її компанії скористаються програмою. Конкретні умови внеску Канади наразі ще узгоджують.
У липні Євросоюз схвалив участь Великої Британії у цій програмі. Вона стала можливою, оскільки країна відповідає трьом головним вимогам: допомагає покрити витрати, передбачені на позику; уклала партнерство з ЄС у сфері безпеки й оборони та вже надає Україні фінансову і військову підтримку.
- Із позики на €90 млрд €60 млрд спрямують на військову допомогу, решту — на бюджетну підтримку. На 2026 рік із цієї суми передбачено €28,3 млрд на оборону та €16,7 млрд на підтримку бюджету. Кредит гаситимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів у європейських банках.