Reuters: «Альтернатива для Німеччини» готує зустріч із представниками Путіна, щоб обговорити відновлення поставок газу

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Головний економічний посланець Володимира Путіна та керівництво німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) розпочали підготовку до зустрічі наступного року, на якій хочуть обговорити відновлення поставок газу.

Про це пише Reuters із посиланням на ознайомлених співрозмовників.

За словами одного з них, у зустрічі візьмуть участь Кирило Дмитрієв, а також співголови партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла. Однак зустріч відбудеться лише за умови попереднього узгодження мирних домовленостей між Україною та Росією. Серед можливих місць проведення саміту розглядають Ізраїль, Обʼєднані Арабські Емірати або Індію.

Організатори сподівалися, що американські спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер теж будуть присутні на зустрічі, де розглядатимуть можливе відновлення роботи російських «Північних потоків». Високопоставлений чиновник США повідомив журналістам, що Віткоффа і Кушнера не поінформували про цей саміт і не запросили на нього.

Журналісти уточнюють, що будь-яка зустріч мала б символічний характер, оскільки AfD не при владі. Однак, за словами співрозмовника, політики хочуть використати ці переговори, щоб показати свою компетентність у зовнішній політиці та розкритикувати уряд за бездіяльність стосовно високих цін на енергоносії.