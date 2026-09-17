Ірландія другий рік поспіль бойкотуватиме «Євробачення» через участь Ізраїлю

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Ірландія не братиме участі в «Євробаченні-2027» і не транслюватиме конкурс наступного року через участь у ньому Ізраїлю.

Про це заявив суспільний мовник RTÉ.

«Участь Ірландії не може бути виправданою з огляду на жахливу і безперервну загибель людей в Газі та гуманітарну кризу, яка й надалі ставить під загрозу життя великої кількості цивільних», — йдеться в заяві мовника.

Минулого місяця нідерландський суспільний мовник AVROTROS оголосив, що теж бойкотуватиме «Євроюбачення» наступного року, назвавши конкурс «майданчиком для розколу».