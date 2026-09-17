Національний банк підвищив облікову ставку до 16%

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк України підвищив облікову ставку з 15,5% до 16% річних. У регуляторі пояснили рішення стійким фундаментальним інфляційним тиском та необхідністю стримати інфляційні очікування.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Нацбанк зазначає, що в серпні 2026 року споживча інфляція пришвидшилася до 8,1% р/р, дещо перевищивши траєкторію липневого прогнозу НБУ. Ціни зростали швидше насамперед через подорожчання пального на тлі загострення війни на Близькому Сході. Також швидше зростали окремі тарифи — зокрема через наслідки російських атак на критичну інфраструктуру.

Базова інфляція останніми місяцями залишалася високою. На ціни тиснули зростання витрат бізнесу на електроенергію, логістику та зарплати. Інфляційні очікування також залишалися високими.

Підвищення ставки має підтримати привабливість гривневих заощаджень і стійкість валютного ринку. У НБУ наголошують, що й надалі стежитимуть за інфляцією та за потреби готові посилювати процентну політику.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка — один з основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Завдяки обліковій ставці НБУ впливає на інфляцію (зростання цін).

Зниження ставки робить кредити доступнішими (бо відсоток за ними стає меншим), у звʼязку з чим банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше, а коли грошей більше — інфляція набирає обертів. У такому разі грошей стає менше на депозитах, а більше на руках — відповідно, люди більше витрачають.

А от вища інфляція фактично призводить до знецінення гривні, бо за ту саму суму зі зростанням цін можна купити менше товарів.

І все це працює також навпаки — коли ставка підвищується, кредити та депозити стають дорожчими, вони стимулюють населення більше заощаджувати. У підсумку грошей в економіці стає менше, а інфляція уповільнюється.