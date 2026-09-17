Уряд виділить 789 млн грн на протидроновий захист доріг

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Уряд України виділить 789 мільйонів гривень з резервного фонду на протидроновий захист доріг, пріоритетних для оборони та логістики.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Із цих коштів 357 млн грн спрямують Агентству відновлення, ще 432 млн грн — обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів. Гроші надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям.

Останнім часом почастішали російські удари по українській логістиці. Зокрема, 16 вересня росіяни вдарили по локомотиву пасажирського поїзда на Миколаївщині. Пошкоджені залізнична станція і тепловоз, 170 пасажирів евакуювали.

Також росіяни стали частіше бити по АЗС — останніми днями в Києві були атаковані заправки в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському та інших районах. Загалом у столиці пошкодили щонайменше 16 АЗС.