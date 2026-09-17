Президентка Європарламенту заявила, що Австралія та Нова Зеландія можуть стати асоційованими членами ЄС — за прикладом Канади

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У Європарламенті заявили, що Австралія та Нова Зеландія за прикладом Канади можуть також стати асоційованими членами Європейського Союзу. Це може бути проміжним варіантом між повноправним членством у ЄС і статусом країни-кандидата.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола в інтервʼю Euronews.

За словами Мецоли, Австралія та Нова Зеландія — країни, з якими Євросоюз хоче поглиблювати співпрацю. Вона зазначила, що переговори про формат асоційованого членства ще на початковому етапі. За її словами, йдеться, зокрема, про тіснішу торгівлю, доступ до важливої сировини та спільні правила стосовно соцмереж і захисту дітей.

16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропронувала Канаді стати першим асоційованим членом Європейського Союзу. Вона зазначила, що за останні 10 років торгівля між ЄС і Канадою зросла на 75%.

Однак Politico з посиланням на джерела написала, що багатьох членів ЄС заява фон дер Ляєн заскочила зненацька. Деякі канадські посадовці дистанціювалися від цієї пропозиції.

Новий посол Канади при ЄС Джонатан Вілкінсон применшив значення перспективи. За його словами, Канада ще не досягла такого статусу, а наразі зосереджена на досягненні конкретних результатів.