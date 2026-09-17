КМДА: Наземна частина червоної гілки метро в Києві не зможе працювати навіть у «жовту» тривогу
- Автор:
- Ольга Березюк
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Червона гілка київського метро під час тривоги може працювати лише від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна». Влада міста поки не бачить можливості дозволити працювати відкритій ділянці навіть в «жовту» тривогу.
Про це заступник голови КМДА Петро Пантелеєв сказав у коментарі Bihus.Info.
«Варіантів роботи червоної гілки метро під час «жовтої» тривоги немає. Дуже велика відстань відкритої ділянки, на якій рухаються потяги», — каже він.
Пантелеєв зазначив, що коли на відкритій ділянці між станціями зупиняється потяг, то вийти з нього неможливо, бо поряд все під величезною напругою.
«Такий потяг може стояти невизначений час у такому стані. Евакуювати пасажирів звідти дуже важко. Безпеку пасажирів у такому разі ми просто не забезпечимо», — пояснив він.
- Донедавна частина зеленої гілки, яка проходить на поверхні і перетинає Дніпро, також не працювала в тривогу. Це змінили на початку вересня після того, як РФ почала масово запускати по Києву реактивні «Шахеди» — протягом кількох тижнів у місті щоденно лунало більше як 10 тривог.
- Однак на початку вересня в столиці змінили механізм оголошення повітряної тривоги і ввели два рівні: «жовтий» — у разі дронової атаки і «червоний» — у разі ракетної. Під час «жовтої» рух зеленою гілкою дозволили. Тоді ж скоротили на годину комендантську годину.