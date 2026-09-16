CNN: Російські супутники могли допомогти Ірану вдарити по базі США в Саудівській Аравії
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Чотирнадцять російських розвідувальних супутників пролітали над американською авіабазою «Принц Султан» у Саудівській Аравії за кілька днів до іранської атаки 27 березня. Зібрана ними інформація могла допомогти Ірану точніше визначити локацію американської техніки.
Про це йдеться в розслідуванні CNN.
Журналісти проаналізували дані про орбіти супутників разом з експертами з космічних технологій. Американські посадовці та джерела в розвідці вважають, що Росія передавала Ірану розвідувальні дані про американські військові обʼєкти.
Російські супутники могли збирати різну інформацію. Одні здатні перехоплювати радіо- і радарні сигнали, інші фіксують теплове випромінювання, а треті можуть отримувати зображення вночі та за хмарної погоди..
- 27 березня Іран атакував базу «Принц Султан» ракетами та безпілотниками. Унаслідок удару 12 американських військовослужбовців отримали травми, кілька літаків були знищені або пошкоджені, зокрема літак AWACS вартістю сотні мільйонів доларів.
- За оцінкою окремих джерел CNN, завдати настільки точного удару і з таким масштабом пошкоджень без російської розвідки було б значно складніше. Російські супутники могли передавати Ірану розвіддані й про інші американські обʼєкти в регіоні, зокрема про обʼєкт ЦРУ в Ер-Ріяді.