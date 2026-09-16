Німеччина нарощує оборону, але дедалі більше залежить від зброї зі США

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Німеччина збільшує оборонні видатки на 25%, але дедалі більше залежить від зброї зі США.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає Politico.

За словами міністра, цього року Німеччина збільшила оборонні видатки на 25% — до $147 мільярдів. Це майже втричі більше, ніж десять років тому. Також Німеччина вже замовила 35 винищувачів F-35A, та інвестує і купує у США техніку приблизно на $50 мільярдів.

Крім F-35, Берлін купує американські транспортні вертольоти CH-47F Chinook, патрульні літаки P-8 Poseidon і системи ППО Patriot. Цього тижня Пісторіус має відвідати завод Lockheed Martin у Техасі, де представлять перший німецький літак.

Водночас Берлін має розбіжності з Вашингтоном щодо темпів поставок Tomahawk. За даними Politico, США зараз насамперед нарощують виробництво цих ракет для власних запасів через війну з Іраном.

Німеччина ж розглядає Tomahawk і систему Typhon як велику частину далекобійних можливостей, що можуть знадобитися в разі нападу Росії.