У Словаччині загорілося підприємство, де виробляють боєприпаси

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Mesto Snina — oficiálna stránka / Facebook

У місті Снина на сході Словаччини загорілося підприємство ZVS Holding, яке виробляє боєприпаси.

Про це повідомляє словацьке видання Noviny.sk.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що пожежа, ймовірно, виникла під час ремонту будівлі. За його словами, виробниче обладнання не горить, а в цій частині підприємства зараз не виготовляють боєприпаси.

Mesto Snina — oficiálna stránka / Facebook

Каліняк припустив, що причиною пожежі могли стати ремонтні роботи, зокрема зварювання. Точну причину ще встановлюють. Влада рекомендує жителям поблизу місця пожежі зачинити вікна й двері, не вмикати кондиціонери та вентиляцію, а також не наближатися до підприємства.